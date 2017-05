(ANSA) - VENEZIA, 16 MAG - E' stato riaperto al traffico il tratto di A4 compreso tra Portogruaro e San Donà in direzione Venezia che, da questa mattina, dopo un tamponamento tra mezzi pesanti, era stato chiuso e il traffico deviato sulla A28. Dopo la riapertura sono stati via via riaperti anche gli svincoli di entrata in A4 di San Stino, Cessalto e Portogruaro e rimossa la deviazione in A28. Al momento si registrano code a tratti - per lo più di mezzi pesanti - tra Palmanova e Portogruaro in direzione Venezia. Per quanto riguarda il tratto in direzione Trieste tra San Donà e Cessalto, dove si era verificato un incidente tra camion ed era dovuto intervenire l'elisoccorso, la situazione si è completamente normalizzata.