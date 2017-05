Migranti: Oim, 54.000 via mare in Europa, 1.316 morti

(ANSA) GINEVRA, 16 MAG - E' salito a 53.912 il numero dei migranti e rifugiati giunti in Europa via mare dall'inizio del 2017 e a 1.316 il dato delle persone morte nel Mediterraneo durante la traversata. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) che ha reso noti oggi i dati aggiornati al 14 maggio. Quasi l'85% degli arrivi è stato registrato in Italia, con circa 45.118 arrivi dal primo gennaio (contro i 32.292 nello stesso periodo del 2016), con una crescente presenza di migranti da Bangladesh e Marocco.