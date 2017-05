Difesa: pacifista, bloccherò le bombe in uscita fabbrica Rwn

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - "Quinto, non uccidere", "Bisogna riconvertire la fabbrica": ci sarà scritto questo nei due striscioni che il pacifista Antonello Repetto esporrà il 25 maggio sulla strada che conduce alla fabbrica di armi Rwm di Domusnovas, nel Sulcis Iglesiente. "Nel caso transitasse un convoglio con le bombe, mi sdraierò sull'asfalto bloccando la strada, e osserverò un giorno di digiuno - scrive in una lettera inviata in due copie al Questore e alla Prefetta di Cagliari - la informo, inoltre, che d'ora in avanti, almeno un giorno al mese metterò in atto questa forma di protesta. La mia coscienza di cristiano mi impone di farlo". A Domusnovas, scrive Repetto, si fabbricano bombe che vengono inviate in Arabia Saudita e poi "sganciate sulle popolazioni inermi dello Yemen". Contro la fabbrica di bombe, e in generale "l'occupazione militare della Sardegna" e le esercitazioni militari, è in corso a Cagliari un sit-in di pacifisti sotto il palazzo del Consiglio regionale. (ANSA).