Di Maio, Boschi-Renzi bugiardi, infettano le istituzioni

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sono due bugiardi. Le due facce dello stesso governo bugiardo che ha mentito agli italiani per proteggere gli affari di famiglia". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio (M5s). "Hanno infettato le istituzioni con la menzogna. Dobbiamo fare di tutto per liberare le istituzioni dalla malattia del "renzismo". Organizziamoci e cacciamoli via", aggiunge il deputato facendo riferimento al caso Consip.