'Rivelazioni Trump a Russia totale fesseria'

(ANSA) - MOSCA, 16 MAG - "Non ci compete, non vogliamo avere niente a che fare con questa fesseria". Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov a proposito delle 'voci' secondo cui Donald Trump avrebbe condiviso con Serghei Lavrov informazioni segrete sulla Siria. "E' una completa fesseria, qualcosa che non si può né confermare né smentire", ha detto. Lo riporta la Tass.