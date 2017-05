Usa-Egitto: telefonata Trump-Sisi su incontri e relazioni

(ANSA) - IL CAIRO, 16 MAG - Il presidente statunitense Donald Trump e quello egiziano Abdel Fattah Al Sisi hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno espresso auspici su incontri e relazioni strategiche fra i due paesi in vista del vertice arabo-americano di domenica a Riad. Lo riferisce l'agenzia ufficiale egiziana Mena. Trump, nella telefonata svoltasi ieri sera, "ha espresso il proprio desiderio di incontrare Sisi a margine del summit" del 21 maggio in Arabia Saudita e "ha affermato l'intenzione di visitare il Cairo il prima possibile", riferisce l'agenzia. Il presidente americano "ha affermato la solidità delle relazione strategiche fra l'Egitto e gli Stati Uniti" e "ha anche valutato positivamente gli sforzi" del Cairo "nella lotta contro il terrorismo e per il rafforzamento della stabilità nella regione" mediorientale, scrive ancora la Mena. (ANSA).