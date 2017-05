Hacker minacciano la Disney: "Pagate o pubblichiamo il vostro nuovo film"

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Gli hacker hanno minacciato la Disney di rendere pubblico uno dei film in uscita se non pagherà un riscatto in bitcoin. Lo riferisce l'Hollywood Reporter. In una riunione ieri con i dipendenti della Abc, l'ad della Disney Bob Iger non ha voluto dire di quale film si tratti ma ha spiegato che non sarà pagato alcun riscatto, aggiungendo che gli studi stanno lavorando con gli investigatori federali. Secondo il sito Deadline.com, citato dai media britannici, il film in questione sarebbe il nuovo episodio dei Pirati dei Caraibi. Gli hacker hanno minacciato di pubblicare online i primi cinque minuti e poi degli spezzoni da 20 minuti finché la loro richiesta non verrà soddisfatta.