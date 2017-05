L. elettorale: Alfano, con No Pd nuovo giro orizzonte

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Se il testo sulla legge elettorale viene bocciato stasera chiediamo subito un nuovo giro di orizzonte per vedere quali disegni hanno convergenza in Parlamento". Lo afferma Angelino Alfano leader di Ap, preannunciando, dopo il No del Pd, il voto a favore del testo base in commissione Affari costituzionali.