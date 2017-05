Alto Adige: Tar Lazio, legittimo manifesto separatista

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai separatisti sudtirolesi dell'Heimatbund, ai quali l'anno scorso la città di Roma aveva negato l'affissione di manifesti recanti lo slogan "Il Sudtirolo non è Italia". Roma Capitale è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio. Lo scorso dicembre il Tar aveva già revocato il divieto di affissione. "Non si vede per quale ragione la libertà di manifestazione del pensiero e il pluralismo ideologico non possano trovare la loro legittima espressione anche attraverso le affissioni pubbliche", si legge nella sentenza, diffusa dall'Heimatbund. "Questa - commenta l'associazione - è una pietra miliare per la libertà di stampa e per la libertà di opinione anche per il processo in corso a Brescia contro gli indipendentisti veneti dove un magistrato ha chiesto di mettere fuorilegge i movimenti indipendentisti. Tutto il merito di questo ricorso va a Roland Lang, presidente della Südtiroler Heimatbund".