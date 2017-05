G7: a Taormina c'è reparto speciale antiterrorismo dell'Arma

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 16 MAG - Tra i reparti speciali schierati dai carabinieri a Taormina per il G7 si sono anche le Squadre operative di supporto (Sos). Sono unità antiterrorismo, messe in campo dal Comando Generale dell'Arma, composte da uomini appositamente addestrati e in grado di fronteggiare situazioni particolari. I militari sono dotati di un equipaggiamento speciale e di attrezzature in uso all'élite dell'antiterrorismo. Le Sos permettono di disporre di uno "scudo" di prima risposta antiterrorismo versatile e configurabile secondo le necessità in qualsiasi parte del territorio con brevi tempi di intervento. Sono la risposta immediata ai gruppi terroristici armati, in grado di arginare tempestivamente possibili incursioni armate, di entrare in azione in caso di attacchi a fuoco verso gruppi di persone, raid isolati all'indirizzo di cittadini comuni o esponenti delle istituzioni.