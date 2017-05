Servizio civile: Marcon, si farà sull'attenti

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Sentire parlare la ministra Pinotti di Servizio Civile obbligatorio, dopo che ha aumentato le spese militari dell'11% (come dice il Sipri), ha legittimato la vendita di armi all'Arabia Saudita, ha difeso a spada tratta gli F35 e non ha mai voluto incontrare in tre anni le organizzazioni della pace, fa un certo effetto. Si è forse (ri)convertita? E' tornata ai suoi ideali di poco meno di 20 anni fa, quando faceva le marce pacifiste e manifestava contro il G8 a Genova. Qualcuno ci aveva ingenuamente sperato, ma niente di tutto questo è accaduto". Lo afferma il capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana - Possibile Giulio Marcon. "Comunque tutto questo interesse dei militari e della ministra per il servizio civile puzza lontano un miglio. Forse il ministero della Difesa vuole mettere le mani sul servizio civile o farne uno di derivazione militare, obbediente e gerarchico, sull'attenti. Don Lorenzo Milani - conclude Marcon - si rivolta nella tomba".