Donna trovata morta in casa a Foligno, indagini carabinieri

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 MAG - Una donna di 77 anni è stata trovata morta nella sua abitazione alla periferia di Foligno. Sul posto i carabinieri, insieme al magistrato di turno e al medico legale, che al momento non escludono alcuna ipotesi. La donna viveva con il figlio che ha dato l'allarme recandosi dai vicini. In base ai primi accertamenti sembra che entrambi soffrissero di disturbi psichici. Il corpo è stato quindi trovato sotto a un letto senza materasso, nell'abitazione completamente allagata per alcuni rubinetti lasciati aperti. Non è chiaro se presenti segni di violenza, ma il decesso non sembrerebbe recente. I carabinieri sono ora in attesa dei rilievi del medico legale per capire quanto successo. Il figlio della donna è stato portato in stato di choc all'ospedale di Foligno. La casa si trova non distante dal tracciato della tappa a cronometro Foligno-Montefalco del Giro d'Italia. (ANSA).