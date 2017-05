Sfregiata con acido: domani udienza, Gessica non ci sarà

(ANSA) - RIMINI, 16 MAG - Nuova udienza domani per Edson "Eddy" Tavares, 29 anni di Capo Verde, imputato di stalking nei confronti dell'ex ragazza Gessica Notaro, 27 anni riminese e di altre due persone. Gessica, non sarà presente in aula domani, e la sua testimonianza sarà rimandata, come chiesto dal difensore della giovane, l'avvocato Fiorenzo Alessi, per motivi di salute. Gessica lo scorso 9 maggio è stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico all'occhio, dopo che lo scorso 10 gennaio è stata colpita al volto, secondo le accuse proprio dall'ex Tavares, con acido corrosivo. Tavares, detenuto in carcere, difeso dagli avvocati Riccardo Luzi e Andrea Tura, si è sempre detto innocente. Domani i saranno ascoltati, come nell'udienza precedente, altri testi dell'accusa, agenti della forestale, tecnici informatici e una ragazza, una ex di Eddy poi diventata una delle amiche di Gessica. Il calendario delle udienze è stato fissato dal giudice monocratico fino al 28 giugno quasi tutti i mercoledì. (ANSA).