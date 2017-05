Migranti: Frontex, -84% arrivi in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - Il numero dei migranti arrivati illegalmente in Ue nei primi quattro mesi del 2017 sono stati 47.000, l'84% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016, ma l'Italia continua a vedere numeri in crescita. Ad aprile sono stati 12.900 i migranti sbarcati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, con un aumento del 19% rispetto a marzo. In tutto sono oltre 37.200 i migranti arrivati in Italia nei primi quattro mesi dell'anno, il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2016. Sono i dati di Frontex.