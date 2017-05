Arresti Fluorsid: azienda, sempre operato in rispetto norme

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - "La Fluorsid ha sempre operato nel pieno rispetto della normativa in materia di ambiente, tutela del territorio e sicurezza del personale, ritenendo questi i pilastri che negli ultimi cinquant'anni hanno consentito all'azienda di crescere in Europa e nel mondo". Lo precisa l'azienda che fa capo al presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, "confermando piena fiducia nel personale coinvolto nelle indagini e nel lavoro degli inquirenti". Sotto choc lo stesso Giulini. ""Ci sono sette persone che considero dei familiari in carcere. È come se avessero messo me in prigione. "Non capiamo, non abbiamo avuto assolutamente nessuna avvisaglia. Siamo scioccati, ci siamo svegliati alle 7 con questa cosa inattesa, ci siamo ritrovati decine di macchine della Forestale, con i dipendenti buttati giù dal letto davanti ai bambini e portati a Uta. Spero di poter chiarire e di essere sentito per chiarire".