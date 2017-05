Francia: l'annuncio del nuovo governo slitta di 24 ore

(ANSA) - PARIGI, 16 MAG - L'annuncio del nuovo governo francese è stato posticipato a domani alle 15. Lo comunica l'Eliseo in una nota. La decisione consentirà al fisco di verificare che ogni singolo ministro sia in regola con le tasse. "Nel rispetto degli impegni per moralizzare la vita pubblica - si sottolinea nella nota diffusa dall'Eliseo - il presidente della Repubblica, in coordinamento con il premier (Edouard Philippe,ndr.), ha voluto introdurre un tempo di verifica affinché la Direzione Generale per le Finanze Pubbliche e l'Alta autorità per la Trasparenza della Vita pubblica possano realizzare le verifiche necessarie" sulla "situazione fiscale" e scongiurare eventuali "conflitti d'interesse" dei futuri ministri. Tutti i membri del governo, prosegue la nota, dovranno inoltre "firmare sul loro onore un impegno di integrità e moralità in cui attestano di non essersi mai macchiati di attività contrarie alla legge o alla probità". A loro verrà infine chiesto di impegnarsi ad "esercitare la funzione governativa in modo esemplare"