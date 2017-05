Consip: Renzi, dopo pubblicazione telefonate non farò nulla

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "La pubblicazione della telefonata tra me e mio padre è illegittima perché viola le norme". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi tornando sulla vicenda Consip nel corso della diretta Facebook #Matteorisponde. "Sono per la legalità e sono curioso di sapere perché qualcuno sta violando la legge e non siamo noi", aggiunge. "Sono 20 anni che c'è il malcostume di pubblicare le intercettazioni anche irrilevanti, è vergognoso ma io lascio al codice deontologico dei giornalisti, sono sostenitore del lavoro dei giornalisti ma io non chiedo alcunché".