Viceministro Scalfarotto si sposa con il compagno a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - "Buon compleanno, civiltà": aveva concluso così Ivan Scalfarotto, sul suo blog, un intervento per celebrare il primo compleanno delle unioni civili. Sabato prossimo sarà proprio il viceministro allo Sviluppo economico, primo membro del governo a farlo, ad approfittare di questa opportunità per unirsi con il suo storico compagno Federico, a Milano. A celebrare sarà l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino. "Vabbè, speravo proprio di riuscire a evitare di finire sui giornali per una cosa così privata e ormai pensavo anche di avercela fatta" ha scritto su Facebook Scalfarotto dalla Cina dove fa parte della missione del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, allegando il link all'articolo di Repubblica. "Insomma - ha aggiunto -, eccoci qua, ci siamo quasi. Giusto il tempo di tornare a casa da Federico da qui, dall'altra parte del mondo".