Botte e minacce ai genitori per i soldi della droga: gemelli 16enni in comunità

Due gemelli di 16 anni, residenti a Cologno Monzese (Milano), sono stati collocati in comunità per decisione del Tribunale dei Minorenni di Milano, a seguito di un’indagine dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) per maltrattamenti in famiglia, minacce, percosse e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dal marzo 2015 i due ragazzi avrebbero vessato e picchiato la madre 39enne, arrivando persino a minacciarla di morte con un coltello, per ottenere denaro con il quale acquistare alcol e stupefacenti.

In più di un’occasione, a quanto si è appreso, per "perquisire" la casa in cerca di soldi, i due adolescenti avrebbero chiuso la madre in terrazzo o in camera da letto. In altri, quando le loro richieste di denaro non potevano essere soddisfatte, dopo averla percossa, la obbligavano a pulire il pavimento dopo che vi avevano sputato.

A subire le aggressioni dei figli, sempre secondo l'inchiesta, sarebbe stato anche il padre, residente in Brianza e separato dalla loro madre, nella cui abitazione i due 16enni si sarebbero recati sempre per ottenere denaro.