Terremoto: Lago di Pilato, da foto su Fb sembra senz'acqua

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 16 MAG - Una foto pubblicata da un escursionista sul profilo Facebook "Avventure di Montagna" fa temere per le sorti del Lago di Pilato, uno dei simboli naturalistici del Parco dei Sibillini, che si trova nell'area colpita dagli ultimi terremoti, sotto la vetta del monte Vettore, e dove vive il chirocefalo del Marchesoni, un crostaceo unico al mondo. Dallo scatto, virale sul web, l'acqua sembra scomparsa, mentre si vede uno strato di neve: si teme che il terremoto abbia cambiato la natura dei luoghi, ma gli esperti invitando alla cautela. "Saliremo in quota assieme a un idrogeologo e agli esperti dell'Istituto superiore per la protezione ambientale, e saremo in grado di esprimerci": dice, all'ANSA, Alessandro Rossetti, funzionario e tecnico dell'Ente Parco dei Sibillini. "Nell'ultimo sopralluogo - aggiunge - il 22 novembre scorso, la zona venne sorvolata con un elicottero e non riscontrammo alcuna anomalia, l'acqua era regolarmente presente nei due invasi". Rossetti spiega anche che "il lago di Pilato, per sue caratteristiche naturali, è molto variabile: già in altri anni, malgrado copiose nevicate, di questi tempi presentava un livello delle acque molto basso e questo ci deve indurre alla massima cautela: affrettare conclusioni allarmistiche in questo momento sarebbe sbagliato". Cautela viene manifestata anche dal direttore del Parco dei Sibillini, Carlo Bifulco, il quale precisa che "il monitoraggio delle zone naturalistiche sta cominciando solamente in questi giorni, mentre fino ad oggi abbiamo prestato la massima attenzione alle tante problematiche che l'emergenza post sisma ci ha messo di fronte, a partire dall'individuazione dei luoghi dove realizzare le casette. Ma adesso ci prenderemo cura anche degli aspetti ambientali a partire dal lago di Pilato, dove saliremo tra breve", conclude Bifulco.