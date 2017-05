Terremoto: a Rieti vertice su rischio infiltrazioni

(ANSA) - RIETI, 16 MAG - Si è tenuto questa mattina in Prefettura a Rieti un vertice, presieduto dal prefetto Valter Crudo, a cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell'ordine, anche i membri della Commissione consiliare speciale sulle infiltrazioni mafiose e la criminalità organizzata nel territorio regionale. L'incontro, a cui era presente il presidente della stessa Commissione, Baldassare Favara, era dedicato a un approfondimento sulla normativa speciale antimafia entrata in vigore all'indomani del sisma della scorsa estate che prevede, fa sapere la stessa Prefettura, "norme più stringenti per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori, nella gestione dei servizi e nel reperimento delle forniture necessarie alla ricostruzione".