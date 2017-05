Terremoto: segretario Pd Marche, ci siamo ogni giorno

(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - ''Il Pd con i suoi amministratori locali, regionali, i parlamentari ogni giorno, senza tregua, senza bandiere, non senza difficoltà di fronte a quanto è accaduto, è impegnato ad affrontare l'emergenza terremoto. Domenica, l'ennesima di tante più anonime, sarà una occasione ulteriore per ascoltare, con umiltà, senso di responsabilità, senza enfasi, con la voglia di fare sempre meglio per il bene di tutti''. Lo afferma il segretario regionale del Pd Francesco Comi, a proposito del dibattito che si è aperto nelle Marche sull'iniziativa delle 'magliette gialle' lanciata da Matteo Renzi nei luoghi del sisma. ''Ogni giorno - ribadisce Comi - si susseguono incontri, iniziative per ascoltare, raccogliere pareri, contributi, fornire informazioni. Venerdì ad esempio saremo ad Amandola per ascoltare gli amministratori di quella comunità. Il 5 giugno abbiamo riunito gli 'Stati generali del Pd sulla ricostruzione' all'Abbadia di Fiastra con sindaci, parlamentari, imprese, tecnici, cittadini''.