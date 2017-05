Guasto a diga: due rinvii a giudizio

(ANSA) - AREZZO, 16 MAG - Per il crollo alla diga di Montedoglio due professionisti sono stati rinviati a giudizio per disastro ambientale: il processo è fissato per il 10 luglio. L'udienza preliminare stamani davanti al gup del Tribunale di Arezzo Gianni Fruganti. La vicenda è quella relativa al disastro del 29 dicembre 2010 quando a Montedoglio nella diga situata in Valtiberina vennero giù i conci che sul lato sostengono l'impianto e da lì l'acqua dell'invaso si riversò nel Tevere provocandone la piena. Il reato contestato dal procuratore capo Roberto Rossi all'ex direttore dell'Ente Irriguo umbro-toscano Diego Zurli e all'ingegnere Stefano Cola è disastro ambientale. Zurli e Cola avrebbero sottovalutato il significato della crepa che addirittura nel 2006 si aprì in uno dei conci. (ANSA).