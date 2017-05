Usa, all'asta rare foto e oggetti di John Fitzgerald Kennedy

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAG - Foto, oggetti e materiale autografato per celebrare la vita del 35mo presidente degli Stati Uniti. Sono alcuni degli oltre 175 pezzi che saranno all'asta fino al 18 maggio appartenuti o in qualche modo legati a John Fitzgerald Kennedy, uno dei presidenti più amati della storia americana. La vendita è stata organizzata dalla casa d'aste 'RR Auction' in coincidenza con il centenario della nascita il 29 maggio 2017. L'asta copre i primi anni di Jfk, la sua carriera politica, i cosiddetti 1000 giorni alla Casa Bianca, ma anche il suo matrimonio con Jackie. Tra gli oggetti all'asta pure la sua carta d'identità del Senato che portava sempre con se' nel portafogli durante appunto i suoi anni da senatore e l'abito premaman di Jackie Kennedy del 1960.