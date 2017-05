In acqua con amici nel fiume Taro, annega ragazzo di 14 anni

(ANSA) - PARMA, 16 MAG - Un ragazzo di 14 anni di Medesano ha perso la vita questo pomeriggio attorno alle 18 annegando nelle acque del fiume Taro. La tragedia nei pressi di Felegara, in provincia di Parma. Il ragazzo stava facendo il bagno assieme ad un gruppo di amici quando è scomparso alla vista dei compagni. Sono stati loro a dare l'allarme e sono immediatamente iniziate le ricerche da parte dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del 118. Il corpo del quattordicenne è stato individuato in uno specchio d'acqua a poca distanza dal luogo della scomparsa. Ora sono ancora in corso le operazioni per il recupero del corpo.(ANSA).