'Israele fonte notizie rivelate ai russi'

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAG - Le informazioni classificate che il presidente Donald Trump ha condiviso con la Russia sono state fornite da Israele. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti. Israele è uno degli alleati più stretti e importanti degli Stati Uniti. Trump sarà in Israele la prossima settimana. Israele non conferma ufficialmente di essere la fonte delle informazioni rivelate da Trump. In una nota al New York Times, l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti afferma: "Israele ha completa fiducia nella condivisione di intelligence con gli Stati Uniti e punta a rafforzare questo rapporto con gli anni sotto la presidenza Trump".