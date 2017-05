Usa:senatore, più vicino impeachment Trump

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Se quanto riporta il New York Times fosse vero si potrebbe forse parlare di 'ostruzione alla giustizia', avvicinandosi a un possibile impeachment. Lo afferma il senatore indipendente della commissione di intelligence, Angis King. Il riferimento è alla ricostruzione del New York Times, sulla base di un documento di James Comey, in base alla quale il presidente americano Donald Trump ha chiesto a Comey di mettere fine all'indagine su Michael Flynn, il consigliere alla sicurezza di Trump travolto dallo scandalo del Russiagate.