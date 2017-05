Corea Nord: Onu, Italia pronta a rafforzare sanzioni

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - L'Italia è pronta a rafforzare le sanzioni in risposta alle violazioni della Corea del Nord, tenendo presente che esse devono rimanere uno strumento in una strategia più ampia per il raggiungimento di una soluzione pacifica e definitiva al problema, a partire dalla rinuncia alle capacità balistiche e nucleari da parte di Pyongyang. E' quanto espresso nel corso delle consultazioni del Consiglio di Sicurezza sull'ultimo lancio balistico di Pyongyang dal Rappresentante Permanente italiano Sebastiano Cardi. L'Italia è impegnata a favore della piena attuazione delle risoluzioni del Consiglio: come Presidente del Comitato 1718 sulle sanzioni alla Corea del Nord, la delegazione italiana all'Onu mantiene un costante dialogo con tutti gli Stati membri e lavora in stretto coordinamento con il Panel di esperti per rendere le sanzioni più efficaci. Nel corso delle consultazioni Cardi ha espresso la condanna dell'Italia per le continue e flagranti violazioni delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.