Usa: Michael Moore prepara nuovo documentario, contro Trump

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Michael Moore si prepara all'ennesimo sgambetto a Donald Trump. E assicura: questa volta sarà quello buono, che lo lascerà a terra. Dopo aver girato 'Michael Moore in Trumpland', il regista da mesi è al lavoro su un documentario dal titolo 'Fahrenheit 11/9', in riferimento a 'Fahrenheit 9/11' 'dedicato' da Moore a George W. Bush e al 9 novembre il giorno dopo l'elezione di Trump. ''Finora nulla ha funzionato. A prescindere da quello che è stato rivelato, Trump è rimasto in piedi. I fatti e la realtà non possono sconfiggerlo. Anche quando si infligge ferite da solo, la mattina dopo di alza e twitta. Ma tutto questo finisce con questo film'' dice Moore. I produttori Harvey e Bob Weinstein si sono assicurati i diritti a livello globale della produzione.