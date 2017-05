Usa: tornado su Wisconsin e Oklahoma, 2 morti

(ANSA) - CHICAGO, 17 MAG - Due persone sono morte e decine sono rimaste ferite a causa di una serie di tornado che ha colpito ieri gli Stati del Wisconsin e dell'Oklahoma. Una delle vittime si trovava in un campo caravan nel Wisconsin, dove sono rimaste ferite oltre 25 persone. L'altra vittima e' stata segnala a Elk City, in Oklahoma, circa 180 chilometri a ovest di Oklahoma City. Il servizio meteorologico statunitense ha ricevuto oltre due dozzine di segnalazioni di tornado in cinque Stati: Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska e Wisconsin.