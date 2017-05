Incidenti stradali: donna e 2 bimbi investiti davanti scuola

(ANSA) - PRATO , 17 MAG - Due bambini ed una donna, forse la madre, sono stati investiti da un'auto davanti ad una scuola di Prato. Soccorsi dai sanitari, tutti e tre sono stati ricoverati in codice rosso. La donna è ricoverata all'ospedale fiorentino di Careggi ed i due bambini, entrambi stranieri, di 6 e 8 anni, sono ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer: sono in corso gli accertamenti medici ma i due piccoli non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato stamani verso le 8:00, quando una vettura guidata da una 54enne ha travolto i tre che stavano attraversano la strada, davanti alle scuole elementari "Pizzidimonte", non lontano dal quartiere periferico de La Querce di Prato. La strada è solitamente molto trafficata e collega Prato con Firenze.(ANSA).