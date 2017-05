Sparatoria dopo assalto a gioielleria, feriti due rapinatori

(ANSA) - PIACENZA, 17 MAG - Sparatoria nel cuore di Piacenza. Circa 30 minuti fa due rapinatori che avevano preso d'assalto, armati, una gioielleria del centro cittadino sono stati intercettati da una pattuglia dei Carabinieri. I banditi hanno puntato una pistola contro i militari che hanno subito aperto il fuoco ferendoli entrambi. I due sono stati arrestati e portati in ospedale. Non sono in pericolo di vita.(ANSA).