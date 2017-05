Le casalinghe «con il loro lavoro producono beni e servizi per 49 ore a settimana». Lo rileva l'Istat nel Rapporto annuale. Guardando agli occupati, ovvero a quanti svolgono sia il lavoro retribuito che familiare, le donne superano le 57 ore mentre gli uomini le 51. Tra casa e lavoro è quindi evidente il carico in più per le donne.