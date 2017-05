Gentiloni da Putin, rapporti Italia-Russia eccellenti

(ANSA) - SOCHI (RUSSIA), 17 MAG - "Mi fa molto piacere piacere questa opportunità di incontro sia per i rapporti Italia-Russia, ottimi e eccellenti, sia per parlare della delicata situazione internazionale in cui ci troviamo". Lo ha detto a Sochi il premier Paolo Gentiloni all'inizio dell'incontro bilaterale con il presidente russo, Vladimir Putin.