Giappone: principessa Mako, al via i preparativi di nozze

(ANSA) - TOKYO, 17 MAG - Espressioni di esultanza tra i sudditi della casa reale in Giappone, all'indomani dell'annuncio del fidanzamento della principessa Mako, la nipote primogenita dell'imperatore Akihito. I primi dettagli cominciano a emergere sul profilo del promesso sposo, il 25enne Kei Komuro, coetaneo ed ex compagno di studi della principessa all'università di Tokyo, attualmente impiegato in uno studio legale della capitale. Presentandosi alla stampa questa mattina, Komuro ha preferito non rilasciare dettagli sul programma delle nozze, spiegando che illustrerà i particolari "quando i tempi saranno maturi". Il giovane ha conosciuto la principessa Mako cinque anni fa tramite amici in comune e - in base a quanto hanno rivelato persone vicine agli interessati - avrebbe fatto la proposta di matrimonio appena un anno dopo il primo incontro. Chi lo conosce lo descrive come una persona dall'animo gentile e dal carattere riservato, con un portamento che già da adolescente appariva 'principesco'.