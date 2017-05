Tortura: Manconi, non ho partecipato a voto su Ddl

(ANSA) - ROMA, 17 MAG -"Il primo giorno della legislatura, il 15 marzo del 2013, presentai un ddl sulla tortura. Quanto accaduto in questi anni è stato lo stravolgimento di quel testo che ricalcava lo spirito profondo che aveva animato le Convenzioni e i trattati internazionali sul tema". Così il presidente della Commissione per i diritti umani e primo firmatario del disegno di legge che introduce il reato di tortura nell'ordinamento italiano, Luigi Manconi, annuncia la sua decisione di non partecipare al voto sul suo provvedimento.