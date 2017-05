G7:definite zone sicurezza Taormina,stop scuole.Ecco divieti

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Zona rossa, navigazione interdetta, chiusura delle scuole e perfino del cimitero, divieto di gettare la spazzatura, navigazione interdetta e bagni in mare solo entro 50 metri dalla battigia. Sono state definite dalla prefettura di Messina le misure si sicurezza per la riunione del G7 a Taormina il 26 e 27 maggio prossimi. Dal 22 al 27 maggio saranno istituite un'Area ad accesso riservato ed una Zona di massima sicurezza, alle quali potranno accedere, sono agenti e persone in possesso dell'apposito badge. La prima area ricopre praticamente tutta Taormina. La seconda coincide con la zona dove si svolgerà il vertice e saranno alloggiati i leader.