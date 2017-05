M5s, Pd vuole legge elettorale contro di noi, una porcata

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Il Pd ha confessato: vuole un Anticinquestellum per fare delle accozzaglie elettorali tipiche della Prima Repubblica. Non gli interessa la migliore legge elettorale per il Paese, ma solo una norma-porcata contro il M5S. Avevamo anche aperto a dei correttivi di governabilità sul Legalicum, ma ai Dem non interessa, hanno forzato la mano in commissione, bocciando il testo base". E' quanto affermano in una nota i deputati M5S della commissione Affari costituzionali della Camera.