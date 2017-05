L. elettorale: ecco Rosatellum, 303 collegi e proporzionale

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - 303 deputati eletti in altrettanti collegi uninominali, altrettanti eletti con metodo proporzionale senza meccanismo di scorporo in circa 80 circoscrizioni sub regionali, in listini bloccati di quattro nomi. Questa l'architettura della proposta del Pd sulla legge elettorale, denominato Rosatellum, dal nome del capogruppo Ettore Rosato. Il testo che l'Ansa ha visionato, sarà presentato in Commissione Affari costituzionali della Camera dal relatore.