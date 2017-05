Etruria: Fico, Gentiloni informi Parlamento su ruolo Boschi

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Attendiamo ormai da una settimana una risposta del governo sulla richiesta di informativa del presidente Gentiloni sul caso Banca Etruria. Non credano di poter scappare dalle proprie responsabilità: vogliamo sapere, passo per passo, come si è mosso il governo ed i suoi singoli componenti per salvare la banca della famiglia Boschi". Così il capogruppo 5stelle alla Camera Roberto Fico. "Smettano - conclude Fico - di temporeggiare e si assumano le proprie responsabilità, non davanti alle telecamere o in improbabili autointerviste ma di fronte a tutto il Parlamento".