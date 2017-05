L. elettorale: Fratoianni (SI), maggioritario è truffa

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - "E' inaccettabile andare a votare con una legge diversa tra Camera e Senato, combatteremo perchè si arrivi a un solido impianto proporzionale": così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Luca Fratoianni, ha parlato del progetto di legge elettorale a margine di un incontro a sostegno del candidato sindaco a Genova Paolo Putti, ex M5S. "Il Partito democratico si comporta come un bambino che pretende che si faccia come vuole lui o porta via il pallone - continua Fratoianni -. Noi vogliamo che si vada in Parlamento con i voti che si hanno e che non ci siano più i capilista". "Penso ci siano i margini per lavorare insieme in questa direzione - ha concluso Fratoianni -. Ci opporremo a ogni ipotesi di nuova distorsione maggioritaria che in Italia ha comportato un aumento del trasformismo e dei partiti. Di fatto il maggioritario produce una truffa e manda al governo chi è in minoranza".