L. elettorale: Meloni, non si riuscirà a farla

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - "Mi interessa poco il tema della legge elettorale, quello che portano portano, penso che alla fine non si riuscirà a fare una nuova legge elettorale". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine di un incontro elettorale a Genova interviene sul ritiro del testo base della nuova legge, per la contrarietà di Pd, Lega, Ala, Svp e DirIt. "Se si fa una legge elettorale meglio, chiedo solo una cosa a nome di Fratelli d'Italia: no alle liste bloccate, previste curiosamente da tutte le proposte in discussione. Ciò porta all'impossibilità per i cittadini di scegliere il loro parlamentare. Cancellare le liste bloccate è l'unico modo per restituire autorevolezza alla politica e non mettere tutto nelle mani delle segreterie dei partiti. Per il resto sono disponibile a votare qualunque cosa", afferma Meloni.