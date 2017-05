Francia: Le Drian agli Esteri, Le Maire all'Economia

(ANSA) - PARIGI, 17 MAG - Jean-Yves Le Drian è stato nominato ministro degli Esteri nel nuovo governo in Francia, Bruno Le Maire all'Economia. Le Drian, socialista, unanimemente apprezzato per l'operato da ministro della Difesa nell'ultimo governo di François Hollande, è nominato "ministro dell'Europa e degli Esteri". Quanto a Bruno Le Maire all'Economia, si tratta dello "strappo" più vistoso nel senso della ricomposizione politica voluta da Emmanuel Macron: dirigente dei Républicains, neogollista da sempre, ex capo di gabinetto di Dominique de Villepin, si era presentato alle primarie della destra e del centro. Sylvie Goulard è stata nominata ministra della Difesa. Nata nel 1964 a Marsiglia, l'europarlamentare dell'Alde fu consigliera di Romano Prodi alla Commissione europea dal 2001 al 2004. E' autrice di diversi libri, tra cui 'La democrazia in Europa', scritto con l'ex premier Mario Monti. Parla italiano, inglese e tedesco. Con la sua nomina, Macron ha voluto segnare la dimensione europea dei temi legati alla Difesa.