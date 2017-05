Cavalcavia crollò su auto Cc, otto avvisi garanzia

(ANSA) - CUNEO, 17 MAG - La Procura di Cuneo ha iscritto nel registro degli indagati otto persone per il crollo del cavalcavia di Fossano. Si tratta, secondo quanto appreso, di collaudatori ed esecutori materiali dell'opera, che un mese fa si schiantò su un'auto dei carabinieri nel tratto di via Marene. Due militari, fuori dal mezzo perché effettuavano un controllo, rimasero illesi. L'inchiesta ipotizza il disastro colposo. Gli avvisi di garanzia, sempre secondo quanto appreso, sarebbero un atto dovuto per completare gli accertamenti urgenti. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Pier Attilio Stea. L'area del crollo è ancora sottoposta a sequestro e la tangenziale ancora chiusa, con gravi disagi per la viabilità della zona.(ANSA).