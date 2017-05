ANSA/ 100 anni nascita JFK, festeggiamenti in Usa e oltre

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Alla cassa dei supermercati, accanto a People, National Enquirer e Cosmopolitan, JFK e' tornato sulla copertina di Time. Un numero speciale della rivista e' stato messo in circolazione per festeggiare il centenario della nascita il 29 maggio del 35esimo presidente degli Stati Uniti. E poi mostre, libri, conferenze, dibattiti, un francobollo e perfino una serie di partite touch football, lo sport preferito del clan, hanno riportato in luce nell'America di Donald Trump il suo predecessore forse più agli antipodi. Kennedy aveva capito subito il potere straordinario di immagini e televisione e usava i nuovi media con la stessa prodigalità con cui Trump usa Twitter. Tra i tanti eventi di questi giorni c'e' una mostra all'American Art Museum dello Smithsonian centrata sul potere iconico dell'iconografia kennedyana. "American Visionary: John F. Kennedy's Life and Times", la rassegna aperta fino al 17 settembre coincide con la pubblicazione del nuovo libro per immagini "JFK: A Vision for America".