Wp, Trump vuole 'Nato araba' contro terrorismo e Iran

(ANSA) - WASHINGTON, 17 MAG - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pensa ad una 'Nato araba' per guidare la lotta al terrorismo nonché fare muro contro l'Iran. Lo scrive il Washington Post affermando che il piano, descritto come una "architettura per la sicurezza nazionale", vede un ruolo centrale per l'Arabia Saudita. Riad non a caso sarà una tappa cruciale del primo viaggio all'estero di Trump, dove - scrive il giornale - il presidente intende svelare il suo piano.