Agricoltore muore schiacciato dal trattore

Un agricoltore di 71 anni, P.B., è morto venendo schiacciato dal trattore che stava guidando a Praticello di Gattatico, nel Reggiano. L'incidente si è verificato intorno alle 18.40 in via Valle, nei campi di proprietà dell’uomo. Per cause da accertare, il mezzo si è ribaltato in un fossato e il 71enne è stato travolto. L'agricoltore è deceduto poco dopo. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.