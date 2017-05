Albania: accordo per elezioni politiche

(ANSA) - TIRANA, 18 MAG - E' stato raggiunto nella notte l'accordo che pone fine alla crisi politica legata alle prossime politiche in Albania. Ad annunciarlo e' stato il premier socialista Edi Rama ed il leader dell'opposizione di centro destra Lulzim Basha al termine di un lungo faccia a faccia. Dopo vari falliti tentativi di mediazione da parte della comunita' internazionale a dare la spinta finale verso l'intesa, e' stato il vice assistente Segretario di Stato Usa per gli Affari europei ed euroasiatici Hoyt Brian Yee. Lo scorso lunedi a Tirana, il diplomatico statunitense ha avanzato una proposta che ha tenuto conto della formula presentata poche settimane fa dal presidente della Commissione Affari esteri del parlamento europeo David McAllister, alla quale sono state aggiunte anche delle proposte dello stesso premier albanese. La proposta del diplomatico Usa prevede anche il rinvio almeno fino al 16 luglio delle elezioni, previste inizialmente per il 18 giugno.