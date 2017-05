Profili Fb di donne single in e-book, un indagato

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - È stato indagato per violazione della privacy, in base all'articolo 167 del Codice della privacy, Antonio Nicola Marongelli, 49 anni, lecchese, a cui sono attribuibili il "Catalogo di profili Facebook di donne single che vivono a Lecco" e uno analogo su donne che vivono a Monza: due e-book in vendita in rete per qualche giorno e che hanno causato roventi polemiche. All'uomo - come riportano alcuni quotidiani - è stato notificato un avviso di garanzia emesso dal pm di Lecco, Silvia Zannini, e nei suoi confronti è stata anche eseguita una perquisizione che ha reso necessaria la nomina di due legali I nomi delle donne, molte delle quali avevano presentato denuncia, erano contenuti in un e-book che sembravano riconducibile ad associazioni no-profit, dal titolo "donne single a Lecco" e "donne single a Monza", contenenti migliaia di profili Facebook ed pubblicizzati con lo slogan "al costo di un singolo drink! Quanto tempo impiegheresti per cercarle tutte?".