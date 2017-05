Ricatta la famiglia di Schumacher e minaccia il figlio: incastrato da un'e-mail

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Un 25enne residente in Germania ha cercato di ricattare la famiglia di Michael Schumacher con minacce ai figli dell'ex campione di Formula 1 se la moglie, Corinna, non avesse versato 900mila euro: l'uomo, tuttavia, è stato subito individuato perché in una e-mail ha fornito il numero del suo conto corrente personale per il pagamento. La tentata estorsione, scrive il Mail online, è avvenuta l'anno scorso e ieri l'uomo - Huseyin B. - è stato condannato a un anno e mezzo di prigione con la condizionale, 50 ore di lavoro socialmente utile, il pagamento di una multa da 4.500 euro, oltre all'obbligo di seguire una terapia psichiatrica. Nella mail, inviata al ranch svizzero degli Schumacher, l'uomo aveva chiesto una 'piccola donazione' - i 900mila euro - ed aveva minacciato: "Se i soldi non ci arrivano entro il 31 marzo 2016 i suoi figli saranno in qualche modo sfortunati. Molti incidenti succedono in Formula 4". Il riferimento era al figlio 18enne di Schumacher, Mick, che dal 2015 corre in Formula 4.